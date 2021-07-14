أخبار عاجلة

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر -
مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث -
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو) -
رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 % -
محافظ القاهرة: السيطرة على حريق عزبة خير الله دون خسائر في الأرواح -
الاتحاد المصري للتايكوندو يكشف كواليس تعرض هداية ملاك وسيف عيسى لإصابات قبل التأهل -
عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى -
الكاظمي يؤكد: لا قوات أمريكية بالعراق نهاية العام -
أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات -
النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حسين لبيب يصدم جمهور الاهلي: نادي القرن وتم اهداء اللقب للاهلي

Print
حسين لبيب يصدم جمهور الاهلي: الزمالك نادي القرن وتم اهداء اللقب للاهلي حسين لبيب يصدم جمهور الاهلي: نادي القرن وتم اهداء اللقب للاهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة التى تدير نادي مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رسميا أن نادي الزمالك هو نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجًا.

وكشف لبيب في تصريحات علي كلوب هاوس أن الزمالك هو نادي القرن والأكثر تتويجا.

وفجر صدمة لجماهير الأهلي والزمالك بإعلانه أنه تم عمل نظام النقاط لإبعاد الزمالك عن اللقب وإهدائه لناد آخر.

وجاءت تصريحات لبيب لتشعل السوشيال ميديا بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك ، حيث احتفلت جماهير الزمالك بتصريحات لبيب واعتبرتها استكمالا لمسيرة المستشار مرتضي منصور والمضي قدما في استعادة حق النادي في استعادة لقب القرن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يشكو للأهلي للنائب العام والمجلس الاعلي للاعلام وللجبلاية

الزمالك يشكو للأهلي للنائب العام والمجلس الاعلي للاعلام وللجبلاية

بيان ناري من الزمالك: النادي لا ينزلق إلى لغة الصغار

بيان ناري من الزمالك: النادي لا ينزلق إلى لغة الصغار

الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا غدا استعدادا للمحلة

الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا غدا استعدادا للمحلة

مدرب جمباز الزمالك: فخور بمشاركتي الأولى في الأوليمبياد

مدرب جمباز الزمالك: فخور بمشاركتي الأولى في الأوليمبياد