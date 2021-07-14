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فجر حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة التى تدير نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رسميا أن نادي الزمالك هو نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجًا.

وكشف لبيب في تصريحات علي كلوب هاوس أن الزمالك هو نادي القرن والأكثر تتويجا.

وفجر صدمة لجماهير الأهلي والزمالك بإعلانه أنه تم عمل نظام النقاط لإبعاد الزمالك عن اللقب وإهدائه لناد آخر.

وجاءت تصريحات لبيب لتشعل السوشيال ميديا بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك ، حيث احتفلت جماهير الزمالك بتصريحات لبيب واعتبرتها استكمالا لمسيرة المستشار مرتضي منصور والمضي قدما في استعادة حق النادي في استعادة لقب القرن.