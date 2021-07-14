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بواليا يدعم هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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بواليا يدعم هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بواليا يدعم هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبوعبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة. ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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