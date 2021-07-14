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كيل طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، المديح لعبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، مؤكدا أنه من أفضل وأكثر اللاعبين إخلاصا ومن أرجل اللاعبين الذين تولى تدريبهم وتعامل معهم في مشواره الكروى، لافتا أنه من عشاق القلعة البيضاء.

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عبدالله جمعة تحامل على نفسه وشارك مع الزمالك في الفترة التي كان يعانى خلالها من الإصابة، وكان حينها أيضا محمد عبدالشافى مصاب ولم يكن أحمد فتوح متواجدا، ما جعل عبدالله يتحامل على نفسه ويشارك في المباريات وهو مصاب.

وقال طارق يحيي إن عبدالله جمعة رحب في أكثر من مرة بالتجديد للزمالك، نظرا لعلاقته القوية بالنادى، وأتوقع أنه عندما يُطلب منه التجديد لن يتأخر.