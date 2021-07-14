خاما بيليات: جاهز للفوز بلقبي الثاني فى دوري الأبطال

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يقول خاما بيليات، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي، إنه مستعد للفوز بدوري أبطال أفريقيا مع كايزر تشيفز والذى سيكون اللقب الثاني في مسيرته، في البطولة القارية الكبيرة.

كان بيليات، جزءا من تشكيلة ماميلودي صنداونز التي فازت بنسخة 2016 من البطولة القارية، وعلى الرغم من تعرضه للإصابة، فقد لعب دورا مهما في رحلة كايزر تشيفز هذا الموسم، سجل زيمبابوي الدولي هدفاً حاسماً في وقت متأخر في المباراة الأخيرة بالمجموعة الثالثة ضد هورويا

وقال بيليات في تصريحات رسمية لموقع نادية نقلتها صحيفة «كيك اوف» الجنوب افريقية، «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون في ما نحن فيه الآن، فقد أدى الفريق بشكل جيد في طريقة من كل الصعوبات التي مررنا بها خلال موسم الدوري حتى نتمكن من التركيز على دوري أبطال افريقيا، لقد كان أداء اللاعبين جيدا حقا في التواجد في المكان الذي نحن فيه الآن، إنها تجربة رائعة ونعمة أن أكون جزءا من الفريق في الوقت الحالي، إنها تجربة مدى الحياة يرغب أي لاعب آخر في أن يكون في نفس الموقف».

وأضاف، «يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق وأن تكون قويا عقليا مع العلم أنه لم يعد محليا، فنحن نلتقي بأفضل فريق في إفريقيا ونتنافس على كأس كبير، أود أن أقول منح الفضل لكل من شارك في هذه الرحلة.»

وتعافى بيليات مؤخرا من كسر في الساق، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون لائقا بما يكفي لبدء المباراة، بعد أن عاد مؤخرا إلى التدريبات.

وكشف بيليات، أنه سعيد بالبقاء في عملاق سويتو ويظل واثقا من قدرتهم على تحقيق مفاجأة أخيرة ضد مديره السابق بيتسو موسيماني.

وقال بيليات: «المشجعون كانوا معنا خلال الأوقات الصعبة ونحن الآن في المباراة النهائية، امامنا 90 دقيقة لنحقيق الفوز الأكبر الذي يرغب أي ناد آخر في أفريقيا في الحصول عليه، نريد أن نبذل قصارى جهدنا، وتنفيذ الذي يريده المدرب من التدريب مع العلم جيدا أننا سنعمل على شيء أو شيئين يمكن أن يحدثا فرقا أثناء المباراة ويبدو الأمر جيدا».

«لقد مررت بهذه الرحلة من قبل وأعرف مدى صعوبة الأمر، وأعلم مدى روعة الشعور في النهاية، لذا فهو فيلم حدث من قبل، لذلك يسعدني أن أكون حيث أنا الآن أتطلع إلى المضي قدما مع الفريق ولدي ذكريات رائعة مع هذا النادي الرائع الذي أنا فيه، كانت الرحلة رائعة، أريد أن أعطي الفضل للجميع، إنها ذكريات سنظهر لأطفالنا ونريد تحسينها في النهائي والتأكد من التزامنا بالخطة التي يعرضها لنا المدرب في التدريب ونعتقد أن هذه الخطة ستعطينا نتيجة رائعة».