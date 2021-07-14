قذائف صاروخية على قاعدة أمريكية شرقي سوريا

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جي بي سي نيوز :- تعرضت قاعدة حقل الكونيكو للغاز الطبيعي التي يتخذها الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، مساء السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون.

وقال مصدر في دير الزور إن هجوما بقذيفة هاون على الأقل، نفذه مجهولون على القاعدة الأمريكية اللاشرعية في "كونيكو" الذي يعد أكبر معمل لمعالجة الغاز الطبيعي في سوريا، مؤكدا عدم ورود معلومات عن إصابات بشرية.

وأكدت مصادر محلية أن صوت انفجار قوي سمع في حقل الكونيكو النفطي، وعلى أثره انطلقت صافرات الإنذار في القاعدة الأمريكية التي تهيمن عليه، مشيرة إلى عدم ورود رصد أي إشارات إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات الأخرى الحليفة لها ضمن ما يسمى "التحالف الدولي".

وأضافت المصادر: "وعلى الفور، بدأت طائرات الاحتلال الامريكي المسيرة بتمشيط المنطقة والتحليق فوق الحقل ومحيطه لرصد أي تحركات، ومعرفة مصدر إطلاق القذائف.

وكانت القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي في ريف دير الزور الشرقي قد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.

وتعد العملية الجديدة، الرابعة التي تتعرض لها المواقع الأمريكية في حقلي (العمر) النفطي و(كونيكو) الغازي السوريين.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش الأمريكي في محيط الحقلين والقرى والبلدات المجاورة، بما في ذلك تسيير الدوريات بشكل منتظم، إلا أنه ما يزال يعاني صعوبة السيطرة الأمنية على هذه المنطقة الغنية بالنفط، والتي كان قد استولى عليها منذ نهاية عام 2017.

سبوتنيك