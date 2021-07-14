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مستشار الرئيس: أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا

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مستشار الرئيس: أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا مستشار الرئيس: أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن تحورات كورونا طبيعية باعتبار أن الفيروسات دائمًا ما تشهد تحورات، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لأي تغيرات تحدث استنادًا إلى أن كورونا يمثل وباء عالميًّا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة التاسعة على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الفيروس يتحور للنضال من أجل البقاء، ويستطيع التعامل مع الجسم المناعي لجسم الإنسان حتى يستطيع التعايش معه، مشيرًا إلى أن هناك عددًا ضخمًا من تحورات كورونا رُصدت في كل أنحاء العالم.

وأوضح أن خطورة الموقف الراهن تتمثل في أنها تشكل تحورًا في الوباء العالمي الجديد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللقاحات الأساسية أنتجت لمواجهة الفيروس الأساسي يمكنها التعامل مع هذه المتغيرات، وبحث مدى تأثيرات التحورات الجديدة.

وأشار إلى أن أنواع اللقاحات الموجودة على مستوى العالم تتعامل مع تحورات كورونا، لكن الأمر قد يحدث به تغيرا في الفترة المقبلة، ما يتطلب إجراء مراقبة دقيقة على المستوى العلمي والفني والدوائي، بحيث يحدث نوع من التغيير في اللقاحات حتى تتعامل مع المتغيرات الجديدة.

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