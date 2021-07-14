أخبار عاجلة

الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية من اللجنة بسبب طلق الولادة -
الراحمون يرحمهم الله ❤️ عم ناصر بيفطر ويعشى القطط من 35 سنة -
قرارات قيس سعيد دستورية 100%.. تعرف على الفصل 80 من دستور تونس -
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو -
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها) -
وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية -
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل -
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية «العثمانية» بتركيا -
أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص

Print
قائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص قائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص
انتشار وتغطية لجميع أنحاء العاصمة المقدسة.. بهدف منع المخالفين

قائد أمن الحج للدوريات: أجهزة لوحية وكفية للتعرف على الأشخاص

كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن العميد علي محمد القحطاني، أن دوريات الأمن انتشرت على نطاق واسع في منى وعرفات، ما بين رسمية وسرية وراكبة وراجلة ودراجات نارية.

وقال: تم فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة؛ لمنع دخول أي مخالف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لعام 1442هـ.

وأضاف "القحطاني": تم استحداث قيادة للمنطقة المركزية ووضع نقاط فرز وتدقيق؛ لضمان عدم السماح لأي شخص بالاتجاه للمسجد الحرام، وتمت تغطية جميع أنحاء العاصمة المقدسة برجال دوريات الأمن، مدعومين بأجهزة ذكية لوحية وكفية، ويتم التحقق عن طريق بصمة الوجه أو الأصبع.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا