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تعرف على مبادرة بعيون سفراء الاتحاد الأوروبي

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تعرف على مبادرة مصر بعيون سفراء الاتحاد الأوروبي تعرف على مبادرة بعيون سفراء الاتحاد الأوروبي

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قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، إنه تحت عنوان « في سفراء الاتحاد الأوروبي»، نشر سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أكثر من ٢٠ فيلمًا قصيرًا للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات بلادهم (فيسبوك- إنستجرام- تويتر- يوتيوب)، والتي قاموا بتصويرها في الأماكن الأثرية والسياحية المفضلة إليهم والأحب إلى قلوبهم، يروون خلالها تجاربهم وذكرياتهم في هذه الأماكن، معربين عن سبب إعجابهم وارتباطهم بها.

وتتقدم وزارة السياحة والآثار بالشكر على هذه المبادرة التي قام بها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي للمقصد المصري، كما ستقوم الوزارة بنشر هذه الأفلام تباعا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة والزيارات التي قام بها السادة السفراء لعدد من الوجهات السياحية والأثرية المصرية تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

المصرى اليوم

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