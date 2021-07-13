رئيس اسوان يبحث حل الازمة المالية لصرف مستحقات اللاعبين

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عقد اللواء احمد سليمان، رئيس نادي اسوان، جلسه مع اللواء اشرف عطيه محافظظ اسوان، صباح اليوم «الثلاثاء» من اجل بحث سبل دعم الفريق الكروي ماديا خلال الفترة المقبلة، حيث يسعي مجلس الادارة لحل الازمة المالية التي يعانى منها الفريق، من اجل صرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، واضافه اجواء اكثر استقرار لدي اللاعبين، في لوقت الذي يصارع فيه على النجاه من شبح الهبوط للقسم الثانى.

وتم الاتفاق بين الطرفان على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات 7 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز.