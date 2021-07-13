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الإسماعيلي يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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الإسماعيلي يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة بيراميدز الإسماعيلي يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال على خوض معكسر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه، استعدادا لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدورى الممتاز، والتى يستهلها الفريق بمواجهة صعبة أمام بيراميدز يوم 2 أغسطس المقبل في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً، استعداداً لمواجهة بيراميدز، والتى يسعى الجهاز الفنى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد السكندري على أرض ملعب استاد الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

المصرى اليوم

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