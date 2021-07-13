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قائمة لاعبي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بالمغرب أمام كايزر تشيفز

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قائمة لاعبي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بالمغرب أمام كايزر تشيفز قائمة لاعبي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بالمغرب أمام كايزر تشيفز

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق؛ التي وصلت المغرب اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز برباعية، في مباراة المقاصة الماضية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

المصرى اليوم

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