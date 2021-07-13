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البنك الأهلي يواجه سيراميكا وديًا غدًا استعدادًا للأهلي

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البنك الأهلي يواجه سيراميكا وديًا غدًا استعدادًا للأهلي البنك الأهلي يواجه سيراميكا وديًا غدًا استعدادًا للأهلي

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يلتقى فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي بفريق سيراميكا غدًا الأربعاء ضمن برنامج المباريات الودية، المقررة من قبل خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى استعدادًا لمواجهة فريق الأهلى، المقرر لها فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى ضمن مباريات فريق البنك الأهلى المؤجلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى خالد جلال، المدير الفنى للفريق، للاطمئنان على جاهزية لاعبى الفريق خاصة بعد التوقف الطويل عن المشاركات الرسمية منذ لقاء المصرى البورسعيدي، الذى تمكن فيه الفريق من الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية.

المصرى اليوم

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