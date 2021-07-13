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وزيرة الهجرة: مبادرة العودة للجذور تحظى باهتمام الرئيس.. والقوى الناعمة تروج للدولة المصرية

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وزيرة الهجرة: مبادرة العودة للجذور تحظى باهتمام الرئيس.. والقوى الناعمة تروج للدولة المصرية وزيرة الهجرة: مبادرة العودة للجذور تحظى باهتمام الرئيس.. والقوى الناعمة تروج للدولة المصرية

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قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.

وأضافت أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.

وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدًا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهون إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.

وأوضحت أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.

المصرى اليوم

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