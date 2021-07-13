أشرف عطية : توفير الدعم لبقاء نادى أسوان في الدورى الممتاز

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات ألـ 7 المتبقية في دورى الأضواء لضمان أستمرار مسيرة النادى والبقاء في الدورى الممتاز الموسم القادم .

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء بإستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة ولذا تم التنسيق لإستضافة إستاد بتروسبورت للمباريات المتبقية في الدورى الممتاز لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان .

ووجه محافظ أسوان شكره لإدارة النوادى بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على الإستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادى أسوان حيث تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى، مطالباً من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة والتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في مسيرة دورى الأضواء بإعتباره من أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد .