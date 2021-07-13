أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أشرف عطية : توفير الدعم لبقاء نادى أسوان في الدورى الممتاز

Print
أشرف عطية : توفير الدعم لبقاء نادى أسوان في الدورى الممتاز أشرف عطية : توفير الدعم لبقاء نادى أسوان في الدورى الممتاز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات ألـ 7 المتبقية في دورى الأضواء لضمان أستمرار مسيرة النادى والبقاء في الدورى الممتاز الموسم القادم .

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء بإستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة ولذا تم التنسيق لإستضافة إستاد بتروسبورت للمباريات المتبقية في الدورى الممتاز لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان .

ووجه محافظ أسوان شكره لإدارة النوادى بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على الإستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادى أسوان حيث تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى، مطالباً من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة والتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في مسيرة دورى الأضواء بإعتباره من أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة