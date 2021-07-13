وادي دجلة يفرض حظرا اعلاميا على اللاعبين حتى نهاية الموسم

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فرض الجهاز الفنى لفريق وادي دجلة ، بقيادة عبد الباقي جمال، حضرا اعلاميا على لاعبي الفريق ، خلال الفترة المقبلة، من اجل فريد مزيد من التركيز على اللاعبين من اجل تخطي الوضع السيئ للفريق فى جدول الدورى محتلا المركز قبل الاخير

وقرر محمد عبد المنصف مدير الكرة بالنادي وحارس مرمى الفريق توقيع عقوبات مالية على اللاعبين في حالة خرق الحظر الإعلامي والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في الفترة المقبل على أن يمتد الحظر لنهاية الموسم، من اجل تخطي تلك المرحلة الصعبة ، وخاصة بعد التعادل الاخير مع مصرر المقاصة بهدف لكل فريق.

كما حرص الجهاز الفنى على عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين من اجل لم الشمل و حثهم على ضرورة استعادة ذاكرة الانتصارات و التعامل مع المباريات المقبلة للفريق على انها مباريات كؤوس