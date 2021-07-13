أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تقرر تخفيض الإيجارات لدور النشر بمعرض الكتاب «تفاصيل»

Print
وزيرة الثقافة تقرر تخفيض الإيجارات لدور النشر بمعرض الكتاب «تفاصيل» وزيرة الثقافة تقرر تخفيض الإيجارات لدور النشر بمعرض الكتاب «تفاصيل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تخفيض قيمة الإيجارات التي كانت مقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية فقط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسبة ٢٠٪؜ دعمًا لصناعة النشر، وضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي توليها الدولة المصرية لصناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها.

َوقالت وزيرة الثقافة، على هامش حفل توزيع جوائز أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، إن حرصها على اتخاذ مثل هذه القرارات الجادة يأتي في إطار تفعيل منهجية الدولة المصرية بشأن صناعة الكتاب وَدعم صناعة النشر بهدف زيادة معدلات إنتاج المعرفة وزيادة معدلات القراءة بما ينعكس إيجابًا على بناء الإنسان المصري وخلق أجيال واعية قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن التنموية.

كانت وزيرة الثقافة اتخذت سلسلة من الإجراءات دعمًا لصناعة النشر والناشرين بهذه الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب، من بينها زيادة عدد أيام معرض الكتاب مع الإبقاء على قيمة الإيجار وفقًا للمدة التي كانت مقررة سلفًا ليستفيد الناشرون منها دعمًا لصناعة النشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تخسر في ربع نهائي التايكوندو.. وفرصة للحصول على البرونزية

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة