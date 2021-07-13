وزيرة الثقافة تقرر تخفيض الإيجارات لدور النشر بمعرض الكتاب «تفاصيل»

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أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تخفيض قيمة الإيجارات التي كانت مقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية فقط لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسبة ٢٠٪؜ دعمًا لصناعة النشر، وضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي توليها الدولة المصرية لصناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها.

َوقالت وزيرة الثقافة، على هامش حفل توزيع جوائز أفضل كتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، إن حرصها على اتخاذ مثل هذه القرارات الجادة يأتي في إطار تفعيل منهجية الدولة المصرية بشأن صناعة الكتاب وَدعم صناعة النشر بهدف زيادة معدلات إنتاج المعرفة وزيادة معدلات القراءة بما ينعكس إيجابًا على بناء الإنسان المصري وخلق أجيال واعية قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن التنموية.

كانت وزيرة الثقافة اتخذت سلسلة من الإجراءات دعمًا لصناعة النشر والناشرين بهذه الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب، من بينها زيادة عدد أيام معرض الكتاب مع الإبقاء على قيمة الإيجار وفقًا للمدة التي كانت مقررة سلفًا ليستفيد الناشرون منها دعمًا لصناعة النشر.