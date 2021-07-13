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«التنمية المحلية» تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 رئيس مدينة ومركز وحي

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«التنمية المحلية» تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 رئيس مدينة ومركز وحي «التنمية المحلية» تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 رئيس مدينة ومركز وحي

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انتهت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، من إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٤٠٠ متقدم لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي.

وشارك في المقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة .

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي الثلاثاء، إنه تم حتي البوم الثلاثاء إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٤٠٠ متقدم، وسيتم غداً الاربعاء استكمال المقابلات الشخصية لباقي الاعداد وفقاً لما هو مقرر حيث سيتم الاستمرار في تلك المقابلات حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة العليا للقيادات حرصوا في اليوم الرابع على التعرف من المتقدمين حول أفكارهم لتطوير وتحسين الأداء وإجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المتقدمين الذين سيتم اجراء مقابلات لهم قد اجتازوا عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى .

وشدد الوزير، على حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر إن الوزارة أعلنت عن مسابقة طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020 لشغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة المصرية.

المصرى اليوم

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