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قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

تنقل بين سبورت BEIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

تردد القنوات المقتوحة والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلى وكايزر تشيفز

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

المصرى اليوم

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