حماس لـ إيران: علاقتنا راسخة وثابتة.. والأخيرة: سيف القدس فتحت صفحة في المقاومة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية عن قوة العلاقة بين الحركة وإيران، ووصفها بالراسخة والثابتة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأشاد هنية وفق بيان للحركة بالدعم الذي تقدمه طهران لفلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرئيس الإيراني الجديد ،إن علاقة بلاده بالمقاومة والشعب والقضية الفلسطينية استراتيجية ثابتة، مشيرا إلى أن معركة سيف القدس فتحت صفحة جديدة في المقاومة أمام المحتلين، وأثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية.

وأشار رئيسي إلى أن مواصلة إسرائيل حصارها لقطاع غزة، بأنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ولا بد أن ينتهي.