وزيرا خارجية باكستان وأفغانستان يبحثان أهمية إحلال السلام في العاصمة كابول

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزيرها شاه محمود قريشي، بحث مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمار، عملية السلام في أفغانستان، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأضاف بيان أن قريشي أكد دعم بلاده لدولة أفغانستان موحدة يسودها السلام، داعيا الزعماء الأفغان إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية والتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت، بالتزامن مع انسحاب الجنود الأجانب من البلاد.

وأعرب قريشي عن قلقه جراء ازدياد أعمال العنف في البلاد، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في أسرع وقت.

ومن المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي في ذكرى أحداث 11 سبتمبر؛ وفقًا لتأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن.​​​​​​​