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تنظم وزارة الثقافة غدا ندوة بعنوان «مصر- المغرب.. علاقات ثقافية» تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ويدير الندوة هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وخلال الندوة يتم عرض فيلم تسجيلي قصير عن المملكة المغربية.

ويشارك في الندوة صبري سعيد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وسفير المغرب أحمد التازي، والسفير ياسر عثمان- مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد غنيم أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع بجامعة المنصورة.