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تنظم وزارة الثقافة غدا ندوة بعنوان «مصر- المغرب.. علاقات ثقافية» تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ويدير الندوة هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
وخلال الندوة يتم عرض فيلم تسجيلي قصير عن المملكة المغربية.
ويشارك في الندوة صبري سعيد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وسفير المغرب أحمد التازي، والسفير ياسر عثمان- مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد غنيم أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع بجامعة المنصورة.