خيال عاقل ومجنون ويُحلِّق..عبد الرحيم كمال يطرح روايته الجديدة «أبناء حورة»

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يطرح الكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال روايته الجديدة «أبناء حورة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للكتاب، والرواية بها خيال عاقل، وخيال مجنون، وخيال يُحلِّق بين العالمين ليجمع الدهشة من كليهما، وإلى النوع الأخير تنتمي رواية عبدالرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة».

«وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

عرف الجمهور الواسع عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، مثل: «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام» واخر اعماله كان في رمضان الماضي ومسلسلي «نجيب اهي زركش» و«القاهرة كابول».

«أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ. هنا نتعرف على «حورة» وأولادها الذين ليس لهم مثيل، نلتقي «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر.

نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

الكتاب سيتوفر بداية من يوم 30 يونيو في المكتبات.وهو من إصدار دار نشر الكرمة.وهي الرواية اثاثة لعبدالرحيم بعد «المجنونة» و«بواب الحانة». وخمسة كتب أخرى هي «ظل ممدود» ومسرحية «صاحب الوردة» و«منطق الظل» ومجموعة قصصية وانا وانت وجنة وشهد«. و»قصص بحجم القلب«.