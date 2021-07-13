أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا -
ارتفاع مستهل التعاملات .. سعر الذهب في السعودية صباح الاثنين 26 يوليو 2021 -
الذرة الصفراء تعود الى الاختفاء من الأسواق .. سعر العلف فى مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
ذبح ٣٥٨ رأسا من العجول والأغنام بشمال سيناء  -
المرجان بـ 22 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
طلاب «علمي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي -
محافظ القاهرة ومدير الوطنية للتدريب يوقعون برتوكول لتدريب العاملين بحضور وزير التنمية المحلية (صور) -
"الداخلية": اشتراط التحصين المعتمد من "الصحة" لدخول الأنشطة والمنشآت سيبدأ أول أغسطس -
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خيال عاقل ومجنون ويُحلِّق..عبد الرحيم كمال يطرح روايته الجديدة «أبناء حورة»

Print
خيال عاقل ومجنون ويُحلِّق..عبد الرحيم كمال يطرح روايته الجديدة «أبناء حورة» خيال عاقل ومجنون ويُحلِّق..عبد الرحيم كمال يطرح روايته الجديدة «أبناء حورة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطرح الكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال روايته الجديدة «أبناء حورة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للكتاب، والرواية بها خيال عاقل، وخيال مجنون، وخيال يُحلِّق بين العالمين ليجمع الدهشة من كليهما، وإلى النوع الأخير تنتمي رواية عبدالرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة».

«وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

عرف الجمهور الواسع عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، مثل: «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام» واخر اعماله كان في رمضان الماضي ومسلسلي «نجيب اهي زركش» و«القاهرة كابول».

«أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ. هنا نتعرف على «حورة» وأولادها الذين ليس لهم مثيل، نلتقي «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر.

نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

الكتاب سيتوفر بداية من يوم 30 يونيو في المكتبات.وهو من إصدار دار نشر الكرمة.وهي الرواية اثاثة لعبدالرحيم بعد «المجنونة» و«بواب الحانة». وخمسة كتب أخرى هي «ظل ممدود» ومسرحية «صاحب الوردة» و«منطق الظل» ومجموعة قصصية وانا وانت وجنة وشهد«. و»قصص بحجم القلب«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

كشف وعلاج مجاني .. انطلاق قافلة بيطرية تستهدف ٥ قرى بالقليوبية (صور)

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

قطع مياه الشرب 3 ساعات عن القناطر الخيرية

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

تراشق بالحجارة أمام البرلمان التونسي

تراشق بالحجارة أمام البرلمان التونسي