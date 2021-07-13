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بعد اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. بيان جديد من بشأن سد النهضة

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بعد اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. بيان جديد من الحكومة السعودية بشأن سد النهضة بعد اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. بيان جديد من بشأن سد النهضة

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جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، دعم المملكة للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان.

وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

المصرى اليوم

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