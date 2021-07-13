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نائب محافظ سوهاج يوجه إدارة خدمة المواطنين بتحسين معدلات الأداء أثناء العمل

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نائب محافظ سوهاج يوجه إدارة خدمة المواطنين بتحسين معدلات الأداء أثناء العمل نائب محافظ سوهاج يوجه إدارة خدمة المواطنين بتحسين معدلات الأداء أثناء العمل

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وجه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بالمرور الدوري لمتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بكافة مراكز المحافظة، للوقوف على أي أوجه للقصور والعمل على تلافيها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين معدلات الأداء أثناء العمل.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه إجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئولي الإدارة.

وأوضح نائب المحافظ، أن الإجتماع تناول مناقشة معدلات أداء العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء من خلال تناول مؤشرات الأداء لكل قطاعات المحافظة، والوقوف على أكثر الجهات في معدلات الإستجابة، وأقلها استجابة، موجها بضرورة المتابعة اليومية وحل جميع الشكاوى الجارية والتواصل المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية لتلافي أى عوائق تحول دون تحقيق أعلى معدلات للعمل.

واستمع القاضي، إلى عرض حول الموقف من معدلات أداء العمل الخاص بالغرفة المركزية لتلقي شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، مؤكدا على الإستجابة الفورية والتواصل الفعال مع المواطنين، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية، والعمل على حل كافة الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة في نسب إنجاز العمل سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارات بشكل عام .

المصرى اليوم

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