كارتيرون يرفض التعاقد مع مدافع بيراميدز فى الانتقالات الصيفية

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رفض الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، فكرة التعاقد مع عبدالله بكري مدافع، نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقد اللاعب مع ادارة بيراميدز.

وتحفظ كارتيرون على فكرة ضم عبدالله بكرى، ويرجع السبب إلي عدم مشاركته بصفة مستمرة في المباريات مع بيراميدز حيث لعب في الموسم الحالى 5 مباريات فقط بسبب دخوله في العديد من الازمات مع ادراة النادي والاجهزة الفنية التي تعاقبت على قيادة الفريق.

وتم الاستقرار على ترشيح اسماء أخرى لتدعيم صفوف دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة على راسها محمد فتح الله مدافع غزل المحلة الذي نجح في جذب الانظار اليه بشدة.