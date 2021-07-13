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67% من سكان الإمارات ينوون إنقاص وزنهم خلال فصل الصيف ... اثنان من كل ثلاثة أشخاص في الإمارات..

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67% من سكان الإمارات ينوون إنقاص وزنهم خلال فصل الصيف ... اثنان من كل ثلاثة أشخاص في الإمارات.. 67% من سكان الإمارات ينوون إنقاص وزنهم خلال فصل الصيف ... اثنان من كل ثلاثة أشخاص في الإمارات..
دبي - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

كشفت Allurion عن نتائج استبيان أجرته بمشاركة ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، حيث تبين أن 67% من سكان الإمارات يعتزمون إنقاص وزنهم هذا الصيف بمعدل وسطيّ قدره 10.3 كج. وأوضح التقرير أن أزمة كوفيد-19 كان لها دور كبير في توعية المجتمع حول مخاطر زيادة الوزن، حيث فرضت إجراءات الإغلاق والضغوط الشخصية المترتبة عليها نشوء تغييرات في العادات الغذائية للمجتمعات، ومهدت الطريق أمام واقعٍ جديد يُركّز على كثرة تناول الوجبات الخفيفة، وبالتالي ظهور توجه لزيادة الاستهلاك وما يرافقه من مضاعفات صحيّة مقلقة.
وأوضحت Allurion أن تناول الوجبات الخفيفة كان من أكثر النشاطات التي شهدت تزايداً ملحوظاً، إلى جانب التواصل مع العائلة والأصدقاء عبر المكالمات الهاتفية والفيديو، إذ زادت وتيرة تناول الطعام بين الوجبات لدى 53% من سكان الإمارات بعد انتشار أزمة كوفيد-19. وبذلك أصبح تناول الوجبات الخفيفة، إلى جانب قلة النشاط البدني، السبب الرئيسي لزيادة الوزن لدى سكّان الإمارات، حيث أظهر الاستبيان أن 47% من سكان الدولة يتناولون الطعام بمعدل أكبر مما اعتادوا عليه قبل الأزمة.

وكالة أخبار المرأة

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