أخبار عاجلة

طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم -
26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية -
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021 -
"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
دوره تدريبيه للأطباء بكفر الشيخ عن التخلص من السموم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة أطفيح غدًا

Print
الجيزة : قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة أطفيح غدًا الجيزة : قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة أطفيح غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف تشغيل محطه مياه أطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء حتى الساعة الرابعة صباح بعد غدٍ الخميس، لإصلاح العطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطه مياه أطفيح المرشحة.

ونوهت بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال تلك الفترة هي مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها.

من جانبه وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء منها.

كما وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات مشيراً بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم

طلاب الشعبة الأدبية بـ«ثانوية الإسكندرية الأزهرية» يؤدون امتحان التاريخ اليوم

26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية

26 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام 113 لجنة في الإسكندرية

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف