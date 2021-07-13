الجيزة : قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة أطفيح غدًا

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف تشغيل محطه مياه أطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء حتى الساعة الرابعة صباح بعد غدٍ الخميس، لإصلاح العطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطه مياه أطفيح المرشحة.

ونوهت بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال تلك الفترة هي مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها.

من جانبه وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء منها.

كما وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات مشيراً بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات.