الجزائر تعلن فتح الحدود مع النيجر لتكثيف التبادلات التجارية

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قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، فتح الحدود مع النيجر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الجزائري مع نظيره النيجري محمد بازوم، في الجزائر.

وقال تبون: «أعلن عن اتفاق البلدين على فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر»، مشيرا إلى اتفاق على وضع «سياسة واضحة، بخصوص العمال النيجريين في الجزائر».

وأضاف تبون أن المحادثات التي جمعته بنظيره النجيري محمد بازوم كانت مثمرة، شاكرا الرئيس النيجري على زيارته الأخوية التي يقوم بها مع وفد مهم يشكل جميع القطاعات.

وأكد الرئيس الجزائري أن المحادثات خلصت إلى «اتفاق تام بين البلدين في جميع النقاط التي طرحها، الرئيس بازوم، خاصة في مجالات الري، النفط والتبادل التجاري».

كما اتفق الطرفان، بحسب تبون، على تعزيز التعاون في المجال الأمني.