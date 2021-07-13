أخبار عاجلة

"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية -
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة -
الحر يشتد والحرارة تلامس الـ 50 في حفر الباطن الأيام المقبلة -
بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع -
بعد الجرعة الثانية.. مفاجأة عن الأجسام المضادة لكورونا -
بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية لليونان وتركيا تستمر حتى 15 أغسطس -
دوره تدريبيه للأطباء بكفر الشيخ عن التخلص من السموم -
حر وجفاف وفيضانات تجتاح 3 قارات.. العالم يبحث عن علاج لجسد الكارثة -
موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 النهائي (الرابط) -
عملة «البيتكوين» تسجل 38 ألف دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أبو الغيط يُثني على المواقف اليونانية من القضية الفلسطينية

Print
أبو الغيط يُثني على المواقف اليونانية من القضية الفلسطينية أبو الغيط يُثني على المواقف اليونانية من القضية الفلسطينية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «نيكولاوس ديندياس» وزير خارجية اليونان بمقر الأمانة العامة بالقاهرة اليوم، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تعكس عمق العلاقات العربية – اليونانية، والرغبة في الارتقاء بها وتنويع المجالات التي تتناولها.

وقدم أبوالغيط التحية للوزير اليوناني معتبراً زيارته للجامعة دليلاً إضافياً على خصوصية العلاقات بين الدول العربية واليونان، والتي تعود إلى قرون طويلة ماضية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تعزز من تطوير هذه العلاقات. وشدد الوزير اليوناني من جانبه على أن بلاده ستعمل على دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوفدين، تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية واللبنانية، فضلاً عن الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأكد المصدر أن أبوالغيط أعرب عن تقديره للمواقف اليونانية حيال القضية الفلسطينية، خاصة خلال الجولة الأخيرة من المواجهات في شهر مايو الماضي، حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه لقيام اليونان بدورٍ إيجابي داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة بعض الدول الأوروبية التي تتخذ مواقف سلبية بشكل أوتوماتيكي حيال قضية فلسطين وحل الدولتين. وجدد الوزير اليوناني من جانبه التأكيد على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة التي يُمكن على أساسها إيجاد تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

واستمع أبوالغيط لتقديرات الوزير اليوناني بشأن التعاون في شرق المتوسط، مع كل من وقبرص، حيث تطرق كذلك إلى تطورات الموقف التركي من الاستقرار في هذه المنطقة المهمة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

مفاجأة تُسعد الملايين خلال أيام .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الاثنين 26 يوليو 2021

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

الداخلية تكشف ملابسات مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة في المعادي

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف