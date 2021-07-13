تضخم الثدي.. نساء النرويج يكشفن عن آثار جانبية للقاح فايزر

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" وكالة أخبار المرأة "

اشتكت النساء النرويجيات من تضخم حجم الثدي بعد تطعيمهن بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع "إن كي آر" النرويجي، أكدت فتاة نرويجية تبلغ من العمر 17 عامًا ازدياد حجم ثديها بشكل ملحوظ بعد أسبوعين من التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي.

وشاركت إيما تجربتها مع اللقاح عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وقالت: "لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة كبيرة".

وفسر الطبيب النرويجي هاينريش باكمان سبب ظهور ازدياد حجم الثدي، بقوله:

من جانبه أكد المتخصص في وكالة الأدوية النرويجية شتاينار مادسن أن حوالي عشرة بالمائة من النساء اللواتي تم تطعيمهن يعانين من تورم الغدد الليمفاوية في الإبط، وبسبب ذلك، يبدو الثديان أكبر حجما".