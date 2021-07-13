«الزراعة» تحذر المزارعين من شراء شتلات أو بذور مجهولة المصدر

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واصل قطاع الارشاد الزراعي، ممثلا في الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعي، حملات المرور والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

وتلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، بالحملات المرورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي في محافظات: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا، والإسكندرية، لتقديم الدعم الفني لمزارعي هذه المحافظات.

وقامت لجان الادارة المركزية للبساتين بحملات مرورية في 5 محافظات شملت: الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، والمنيا، حيث تم تنفيذ زيارة ميدانية لمزارع النخيل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتم استعراض بعض النواحي الايجابية والسلبية الموجودة ببعض المزارع وأهم الحلول والتطبيقات الفنية اللازمة لها وإمكانية ارساء قواعد ممارسات زراعية جيدة بهذه المزارع للحصول على منتج زراعي جيد عالى القيمة التسويقية.

وتفقدت اللجنة مزارع المانجو بالصالحية الجديدة، كذلك أوصت اللجنة بالمكافحة المتكاملة واستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية ذات البعد البيئي في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» .