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يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفي الحسين التعليمي

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السيسي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفي الحسين التعليمي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفي الحسين التعليمي

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بعث الرئيس عبدالفتاح برقية عزاء لمصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، في ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء نص البرقية: «سعادة الأخ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار ببلدكم الشقيق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

وتابع: «أخي صاحب السعادة، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء».

المصرى اليوم

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