وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى (صور)

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زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على رأس وفد يضم كل من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتهنئة بعيد الأضحى، بحضور د.عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر.

وأهدى شيخ الأزهر نسخة من كتابه (القول الطيب) الذي يقع في ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف في حين أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتابه (مسيرة النقد الأدبي وقضاياه) لشيخ الأزهر.

وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال اللقاء على شيخ الأزهر التعاون المشترك في تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه شيخ الأزهر.

وعقب اللقاء شارك وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر الذي عقد برئاسة شيخ الأزهر بمقر المشيخة.

وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك