محافظ قنا يفتتح مشروع إحلال وتجديد محطة مياه شرب الجمالية بتكلفة 5.2 مليون جنيه

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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مشروع إحلال وتجديد كلي لمحطة مياه شرب الجمالية النقالي التابعة لمركز قوص، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تطوير ورفع كفاءة محطات وشبكات المياه بالقرى المستهدفة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح محطة مياة بقنا

افتتاح محطة مياة بقنا

وقال محافظ قنا إن محطة مياه الجمالية تعد المحطة الثانية التي يتم افتتاحها خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن محطة مياه شرب الجمالية تقع على مساحة ١٤٠٠م وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ٥ مليون و٢٠٠ ألف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

افتتاح محطة مياة بقنا

وأضاف «الداودي» أن المحطة تقدم مياه الشرب النقية لعدد ٣٠ ألف نسمة بقري الجمالية والعصارة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يعملان على إحداث تغيير حقيقي وجوهري بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بالمحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

افتتاح محطة مياة بقنا