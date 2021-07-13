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خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 11410 مواطنا لعدم رتداء كمامة

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خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 11410 مواطنا لعدم رتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 11410 مواطنا لعدم رتداء كمامة

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أعلنت وزارة الداخلية ضبط 11410 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 241 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير855 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
قالت الداخلية في بيان صادار صباح اليوم الثلاثاء: «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة ضبط 11410 مواطنا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11362 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ضد (48) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة»
وأضافت: «تحرير (855) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (241) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1692) أرجيلة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة«.

المصرى اليوم

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