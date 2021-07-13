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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامة الأزهر الشريف، إن إعطاء الأضحية لأهل الكتاب من الجيران يجوز شرعًا، سواء كان الجار يحتاج إلى الأضحية أو ليس محتاجًا لها.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية «الأولى» بالتليفزيون المصري، مساء الإثنين، أنه «ليس رياءً ولا مفاخرة، هذا ما أصنعه في محل إقامتي مع جيراني المسيحيين عند ذبح الأضحية».

واستطرد: «أهل الكتاب يعطون من لحوم الأضاحي، إن كان فقيرًا ومن ذوي الحاجات يُعطي كصدقة وفي حالة لم يكن محتاجًا يعطى كهدية».

ولفت إلى أن عبارة «جائحة كورونا حدثت بسبب المعاصي» كلام فارغ، مشددًا على ضرورة إصدار تشريع قانوني يمنع ممارسة الدعوة إلا من خلال دعاة الأزهر والأوقاف.