أخبار عاجلة

هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد كريمة: إعطاء لحوم الأضاحي للأقباط يجوز شرعًا ()

Print
أحمد كريمة: إعطاء لحوم الأضاحي للأقباط يجوز شرعًا (فيديو) أحمد كريمة: إعطاء لحوم الأضاحي للأقباط يجوز شرعًا ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامة الأزهر الشريف، إن إعطاء الأضحية لأهل الكتاب من الجيران يجوز شرعًا، سواء كان الجار يحتاج إلى الأضحية أو ليس محتاجًا لها.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية «الأولى» بالتليفزيون المصري، مساء الإثنين، أنه «ليس رياءً ولا مفاخرة، هذا ما أصنعه في محل إقامتي مع جيراني المسيحيين عند ذبح الأضحية».

واستطرد: «أهل الكتاب يعطون من لحوم الأضاحي، إن كان فقيرًا ومن ذوي الحاجات يُعطي كصدقة وفي حالة لم يكن محتاجًا يعطى كهدية».

ولفت إلى أن عبارة «جائحة كورونا حدثت بسبب المعاصي» كلام فارغ، مشددًا على ضرورة إصدار تشريع قانوني يمنع ممارسة الدعوة إلا من خلال دعاة الأزهر والأوقاف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)