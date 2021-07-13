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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالأقصر

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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالأقصر بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالأقصر

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توافد طلاب الأدبي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدى 2211 طالبا الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة الأجنبية الثانية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، استمرار مديرية التربية والتعليم في تنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

ووجه بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

المصرى اليوم

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