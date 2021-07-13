توقف السير فى هذه الطرق

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شهدت الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة كثافات مرورية عالية منها:

أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى.

المتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.

التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء.

أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان.

كوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى.