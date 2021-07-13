مصدر أمني: القبض على صاحب مصحة الإدمان التي هرب منها شقيق رامي صبري

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ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على صاحب مصحة الإدمان التي استضافت كريم صبري، شقيق رامي صبري، للعلاج من الإدمان في منطقة البدرشين، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وقال مصدر أمني ان جهات التحقيق انتقلت إلى المصحة، وتبيّن أنّه عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية، وبعد الفحص والمعاينة تبيّن أنّ المصحة تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وجرى تشميعها واستجواب العاملين، لمناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة، وكيفية هروب كريم صبري شقيق رامي صبري من المصحة.

وكشفت التحريات والتحقيقات ومراجعة إحدى الكاميرات التي كانت موجودة بمقهى بجوار المصحة وسجلت تفاصيل الواقعة، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتحفظ على الكاميرات التي رصدت الواقعة، وشيّعت جنازته من مسجد الشرطة .

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