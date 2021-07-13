محافظ القاهرة : فتح المجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا

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قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر.

وذلك مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

كما حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد محافظ القاهرة، على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.​