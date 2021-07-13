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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

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بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي:

اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه من المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل، أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان دون ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الأسئلة والإجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.

المصرى اليوم

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