"الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام

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يهدف إلى كفالة 33 منهم وتوفير المساعدات اللازمة

تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.

وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.

ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.

وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.

نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.