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الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا

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الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا
يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 377 ألفًا و364 حالة

الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارًا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار .

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضًا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية، بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد وفق " اليوم".

وسجلت الكويت يوم أمس الاثنين 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد 377 ألفًا و364 حالة، وحصيلة الوفيات 2136 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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