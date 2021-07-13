مريم نعوم تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أعلنت المؤلفة مريم نعوم إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مريم نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «أحب أقول لنفسي اللي ماشافتش حد غيرها منذ احتمالية العدوى إن القوقعة طلعت مفيدة جدا ومفيش ولا مخلوق ممكن احذره إني جايز أكون عديته، وأني فعلا مش هطلع من القوقعة زي صورة البروفايل، ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها».

وأضافت: «بقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر، قوقعتي الجميلة، غالبا أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية».

مريم نعوم أشرفت على ورشة الكتابة الخاصة بمسلسل «ليه لأ» بجزئيه الأول والثاني، كذلك أشرفت على ورشة الكتابة الخاصة بمسلسل «خلي بالك من زيزي».