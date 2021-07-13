تامر حسني: طرح فيلم «مش أنا» في السينمات حاليًا مجازفة

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اعتبر الفنان تامر حسني طرح فيلم «مش أنا» في السينمات حاليا مجازفة، نظرًا لأن نسبة حضور الجمهور في دور السينما لا يتعدى 50% بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن الفيلم حقق إيرادات جيدة رغم ذلك.

وقال تامر حسني خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن الفيلم قائم على فكرة، وبدأ في كتابة السيناريو والحوار، وأنه كتب العديد من أعماله الفنية، موضحًا أن فترة كتابة الفيلم استغرق عام وخاصة أن بطل الفيلم شخصية معقدة ومريضة، وأنه يناقش مرضًا نادرًا وهناك 14 مصابًا به على مستوى العالم به.

وأوضح أن شخصية الفيلم حقيقية وتمثيلها صعب، وأنه يؤمن بالطاقات والروحانيات وأنه تربطه علاقة قوية بمخرجة الفيلم سارة وفيق، مشيرًا إلى أنه أول من قدم محمد سامي لإخراج مسلسل آدم.