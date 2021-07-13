تشكيل لجنة من المجتمعات العمرانية والصحة لإدخال «العبور المركزي» الخدمة خلال عام

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أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، الاثنين، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة، لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفي حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.

وعرضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، المقترح نيابة عن النائب عمرو يونس، الذي قدم المقترح.

وأوضحت العادلي أن مدينة العبور التي تم بناؤها قبل 39 عاما، لا يوجد بها مستشفى عام أو مركزي، ووفقا للاشتراطات فإن وجود أكثر من 500 ألف نسمة يستدعي وجود مستشفى مركزي، مؤكدة أهمية المستشفى لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية، وهو أمر يعد من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.