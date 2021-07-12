ضبط 500 شيشة بالهرم والعجوزة وشمال والوراق وأوسيم والصف ( صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطنيها بشان عدم التزام عدداً من المقاهي والكافيتريات بالإجراءات المقررة للتشغيل وتقديمها الشيشة للمواطنين وتعدي البعض منها على الطريق العام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات المخالفة محل شكاوي المواطنين بالتوازي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي ذلك الأطار قام مركز ومدينة الصف بشن حملة اشغالات صباحية اسفرت الحملة عن مصادرة عدد ٦٥ شيشة و16 كرسي و٢ ترابيزة و٢٠ حاله اشغال متنوعة منها العاب اطفال وشوايات حديد.

كما قام حي الهرم بشن حملات استهدفت شوارع الاربعين وكعبيش وسيد مرعي من المنصوريه هرم- طريق كفر طهرمس- الشهيد احمد حمدي وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وضبط ٧٢ شيشه و١٧٢ كرسي للتعدي على حرم الطريق و٢٥ ترابيزة وبائع متجول و٢ تروسيكل بنزين و١٩ استاند متنوع و( ٥٠ ) حاله اشغال متنوعه وتم رفعها والتحفظ عليها وازاله كافه التعديات على حرم الطريق للمحلات وفروشات الباعه الجائلين .

كما قام مركز ومدينة أوسيم بشن حملة بمنطقة البراجيل أسفرت عن ضبط عدد ٨ مقاهي مخالفة للقانون لتقديمها الشيشة للمواطنين وتم مصادرة ٢٥٠ شيشة و٥٠ كرسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما ضبط حي العجوزة عددا من الشيش خلال حملات على المقاهي بشوارع مرسى محمود ومصطفى العسال والشهداء والمعتمدية ومزلقان ارض اللواء وترعة الزمر وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .

كما قام حي شمال الجيزة بشن حملات بالمنيرة الشرقية تم فيها مصادرة عدد ٧٢ كرسى وعدد ٢١ شيشة من المقاهي والكافيتريات .

كما أسفرت حملات حي الوراق عن رفع 46 كرسي و٣٦ شيشه وترابيزات خلال الحملات.