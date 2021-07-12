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أحمد فهمي يكشف عن شخصيته في « العارف ».. أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه

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أحمد فهمي يكشف عن شخصيته في « العارف ».. أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه أحمد فهمي يكشف عن شخصيته في « العارف ».. أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه

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كشف الفنان أحمد فهمى عن شخصيته في فيلم «العارف»، والذي المقرر طرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، يوم 14 يوليو الجاري .

ونشر صورة من كواليس تصوير الفيلم، وظهر وهو عاري «الصدر»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وعلق فهمى قائلا :«أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه يا يونس ..راضي من فيلم ..العارف ١٤ يوليو بجميع دور العرض في الوطن العربي».

وتدور أحداث فيلم «العارف»، حول فكرة حرب العقول، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وتم تصوير الفيلم بين 4 دول هي وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

«العارف» بطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

واستخدم فهمي خدعة للترويج لفيلمه، بوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم.

المصرى اليوم

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