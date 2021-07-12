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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية والمجزر استعدادا لعيد الأضحي

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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية والمجزر استعدادا لعيد الأضحي محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية والمجزر استعدادا لعيد الأضحي

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا، لمتابعة سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطي الجديد ومجزر القابوطي، ضمن الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور فؤاد البدويهي مدير محطة تسمين الماشية، والدكتور عاطف عيسي مدير الطب البيطري.

وأكد المحافظ بان مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بأسعار رمزية مع تواجد عدد كبير من الأطباء البيطريين داخل المجزر لتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

وأضاف بأن محطة تسمين الماشية تستقبل المواطنين الراغبين في حجز أضاحي العيد حيث تتوافر كميات كبيرة من الماشية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية وتعمل على تغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأضاف أنه يجري الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا ، وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

المصرى اليوم

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