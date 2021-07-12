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نائب محافظ بورسعيد ومتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي يتفقدون الميناء وعدد من المشروعات

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تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ومتدربو الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسى» المشروعات القومية بميناء شرق وغرب بورسعيد، حيث اطلعوا على العمل داخل ميناء شرق وغرب بورسعيد والمنطقة الصناعية والبنية التحتية للمنطقة والمشاريع المتواجدة بتلك المناطق، بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى .

واستمع نائب المحافظ لشرح مفصل عن إمكانات ومشروعات ميناء شرق وغرب بورسعيد والبنية التحتية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المحافظ بتحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، ما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب، وفي إطار خطة الدولة لبناء صف ثان من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية 2030 للتنمية.

نائب المحافظ ومتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتفقدون ميناء شرق وغرب بورسعيد وعدد من المشروعات
نائب المحافظ ومتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتفقدون ميناء شرق وغرب بورسعيد وعدد من المشروعات
نائب المحافظ ومتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتفقدون ميناء شرق وغرب بورسعيد وعدد من المشروعات

المصرى اليوم

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